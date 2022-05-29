Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше

|29 мая 2022
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С началом войны в Украине большинство зарубежных стран предоставили украинским гражданам не только приют, гуманитарную помощь и социальное обеспечение, но и возможность оформить денежные выплаты - разовые или долгосрочные.
Специально для TRAVEL РБК-Украина портал VisitUkraine.today собрал информацию об основных денежных выплатах для украинцев в Польше.
Польша - страна, которая гостеприимно приютила несколько миллионов украинцев. Она же предоставляет наибольшее количество возможностей для получения финансовой помощи.
Эта субсидия предназначена для содержания, в частности, на покрытие расходов питания, одежды, обуви, личную гигиену и жилье. На выплату может претендовать каждый член семьи по отдельности.
Помощи 500+ (500 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет), Dobry Start (финансовая помощь тем, кто учится, в размере 300 злотых, которые начисляются один раз по факту начала учебного сезона), семейный капитал опекунский (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - это денежная помощь в размере 12 тысяч злотых (по 500 злотых в течение 24 месяцев или по 1 000 злотых в течение года).
Такая выплата начисляется независимо от уровня дохода семьи на второго и последующего новорожденного ребенка в семье с 12-го до 36-го месяца его жизни) и финансовая помощь на пребывание детей в яслях, детском клубе или на услуги няни (świadczenie żłobkowe - 400 злотых в месяц) на период проживания или пребывания с детьми в Польше.
Для оформления этой помощи нужно оставить заявку и лично посетить один из офисов УВКБ ООН, сейчас их 7 по всей Польше.
Украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля, смогут получать по 710 злотых на одно лицо и по 610 злотых за каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.
Номер PESEL или банковский счет при этом иметь необязательно. Но эти деньги можно получить, если не получали помощи от других организаций, за исключением государственной помощи от правительства Польши.
Размер этого пособия составляет 1000 злотых на одного ребенка, выплата осуществляется на банковский счет или почтовым переводом. Заявление на выплату следует подать в течение 12 месяцев после рождения ребенка.
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С началом войны в Украине большинство зарубежных стран предоставили украинским гражданам не только приют, гуманитарную помощь и социальное обеспечение, но и возможность оформить денежные выплаты - разовые или долгосрочные.