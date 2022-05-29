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Бездумная исполнительность

Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
29 мая 2022 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С началом войны в Украине большинство зарубежных стран предоставили украинским гражданам не только приют, гуманитарную помощь и социальное обеспечение, но и возможность оформить денежные выплаты - разовые или долгосрочные.

Специально для TRAVEL РБК-Украина портал VisitUkraine.today собрал информацию об основных денежных выплатах для украинцев в Польше.

Субсидия на содержание и соцстрахование. Какие выплаты предусмотрены украинцам в Польше

Польша - страна, которая гостеприимно приютила несколько миллионов украинцев. Она же предоставляет наибольшее количество возможностей для получения финансовой помощи.

  • Единоразовое пособие в размере 300 злотых (чуть более 2 тысяч гривен). Гражданин Украины, пребывание которого в Польше признано законным и данные которого внесены в реестр PESEL, имеет право на единовременную денежную помощь в размере 300 злотых на лицо.

Эта субсидия предназначена для содержания, в частности, на покрытие расходов питания, одежды, обуви, личную гигиену и жилье. На выплату может претендовать каждый член семьи по отдельности.

  • Управление социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, или ZUS) открыло доступ к семейной помощи для беженцев, предусмотренный Законом о помощи гражданам Украины в связи с войной и российским вторжением на территорию нашего государства.

Помощи 500+ (500 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет), Dobry Start (финансовая помощь тем, кто учится, в размере 300 злотых, которые начисляются один раз по факту начала учебного сезона), семейный капитал опекунский (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - это денежная помощь в размере 12 тысяч злотых (по 500 злотых в течение 24 месяцев или по 1 000 злотых в течение года).

Такая выплата начисляется независимо от уровня дохода семьи на второго и последующего новорожденного ребенка в семье с 12-го до 36-го месяца его жизни) и финансовая помощь на пребывание детей в яслях, детском клубе или на услуги няни (świadczenie żłobkowe - 400 злотых в месяц) на период проживания или пребывания с детьми в Польше.

  • Программа финансовой денежной помощи от ООН в Польше - это возможность получения в течение 3 месяцев пособия в размере 700 злотых + 600 злотых на каждого дополнительного члена семьи до 4 человек максимально вместе с заявителем.

Для оформления этой помощи нужно оставить заявку и лично посетить один из офисов УВКБ ООН, сейчас их 7 по всей Польше.

  • Международный Комитет спасения (IRC) также запустил программу поддержки украинских беженцев в Польше.

Украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля, смогут получать по 710 злотых на одно лицо и по 610 злотых за каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

Номер PESEL или банковский счет при этом иметь необязательно. Но эти деньги можно получить, если не получали помощи от других организаций, за исключением государственной помощи от правительства Польши.

  • Согласно закону о помощи гражданам Украины, переселенцы из Украины имеют право также на одноразовое пособие при рождении ребенка (т. н. бечикове (becikowe).

Размер этого пособия составляет 1000 злотых на одного ребенка, выплата осуществляется на банковский счет или почтовым переводом. Заявление на выплату следует подать в течение 12 месяцев после рождения ребенка.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше»

С началом войны в Украине большинство зарубежных стран предоставили украинским гражданам не только приют, гуманитарную помощь и социальное обеспечение, но и возможность оформить денежные выплаты - разовые или долгосрочные.

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