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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
2 июня 2022 Просмотров: 92 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В приложении "Дия" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова уполномоченного президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

По словам Герасимчук, в течение нескольких месяцев в приложение добавят новый функционал.

"Можно будет подать пакет документов на кандидата в усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей", - заявила Герасимчук.

Как отметил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко, в Украине заработала упрощенная процедура подачи первичной заявки на усыновление.

"Количество детей, нуждающихся в усыновлении, уже более 17 тысяч. Количество кандидатов - в разы меньше. Одна из причин, почему кандидатов мало - тяжелая процедура усыновления. Мы это меняем и внедряем быстрый и цифровой процесс. Теперь нужно всего 5 минут, чтобы оставить заявку на первичную консультацию", - добавил Кошеленко.

Представитель Минцифры Денис Иванов отметил, что информация о кандидате будет подтягиваться автоматически и уже в течение 15 дней с ним свяжутся и пригласят на консультацию.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"»

В приложении "Дия" появится услуга "усыновление". Начиная с сегодняшнего дня можно уже подать заявку на первичную консультацию.

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