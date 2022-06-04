Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей

Экспозиция развернута в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне

"Чтобы передать на пожизненное хранение реликвию, которая вскоре станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств российско-украинской войны, вместе с генерал-майором Кириллом Будановым музей посетили защитники Мариуполя. Указанная реликвия – это Государственный Флаг Украины, развевающийся над “Азовсталью” и, как и раненые воины, был спасен из ада", - говорится в сообщении.

Во время церемонии передачи Флага руководитель военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь.