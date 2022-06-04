Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН

За сто дней полномасштабной войны, которую начала россия против Украины, почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Об этом говорится в заявлении помощника Генерального секретаря и координатора ООН по кризисным ситуациям в Украине Амина Авада.

«Семьи и сообщества были разрушены и лишены корней. Чуть более чем за три месяца почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети — масштабы и скорость перемещения невиданы в истории», - говорится в заявлении Авада.

По данным ООН, более 3 миллионов украинских детей были вынуждены прервать учебу из-за боевых действий.

По всей стране сотни тысяч людей не имеют доступа к воде и электричеству, а миллионы не знают, откуда им взять еду в следующий раз.

«Сейчас в гуманитарной помощи нуждаются 15,7 млн ​​человек, и их количество растет», - сообщают в ООН.