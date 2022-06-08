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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
8 июня 2022 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компания Uber передала Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) адаптированную версию своего программного приложения Uber Direct. Она будет использована для помощи в распределении продуктов питания и денежной помощи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на cайт WFP.

WFP расширяет свою деятельность в Украине и рассчитывает, что к июню сможет предоставлять еду и денежные средства 3 млн человек в месяц, говорится в совместном заявлении агентства с Uber.

Программное обеспечение позволит WFP координировать парк транспортных средств и отслеживать поставки в режиме реального времени в густонаселенные районы, где более крупные транспортные средства могут быть не в состоянии безопасно передвигаться.

WFP уже использует приложение в Днепре и планирует распространить его на Черновцы, Киев, Львов и Винницу.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber»

Компания Uber передала Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) адаптированную версию своего программного приложения Uber Direct. Она будет использована для помощи в распределении продуктов питания и денежной помощи в Украине.

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