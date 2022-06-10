В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе

|10 июня 2022
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Европейская комиссия на следующей неделе обсудит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС для подготовки позиции к саммиту Евросоюза в конце июня. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Коллегия еврокомиссаров получит приглашение провести дебаты по этому вопросу (предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС – ред.) в следующий понедельник. Она выйдет с мнением на совещании на этой неделе. Это произойдет не в среду, 15-го, а скорее 17-го. А все остальное еще предстоит утвердить», - сказал Мамер.
По его словам, также будут обсуждаться вопросы получения статуса кандидата Молдовой и Грузией.
По словам спикера, это «стандартная практика».
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• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
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8 июня 2022
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• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
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3 июня 2022
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• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
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Европейская комиссия на следующей неделе обсудит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС для подготовки позиции к саммиту Евросоюза в конце июня. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.