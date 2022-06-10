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Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
10 июня 2022 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня для украинских абитуриентов начался дополнительный период регистрации на национальное мультипредметное тестирование (НМТ). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Поступающие, которые не успели заполнить регистрационную карточку до 19 апреля, однако хотят проходить тестирование, могут зарегистрироваться и принять участие в дополнительной сессии НМТ. Регистрация доступна до 20 июня на сайте УЦОКО", – говорится в сообщении.

Данные для входа в специальный сервис будут доступны с 25 июня. Подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования можно будет с 8 по 18 июля через информационную страницу.

С 1 по 10 августа нужно будет предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ. До 12 августа – получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования.

Тестирование в дополнительной сессии НМТ состоится с 16 по 20 августа.
По материалам: УНН

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Сегодня для украинских абитуриентов начался дополнительный период регистрации на национальное мультипредметное тестирование (НМТ). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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