Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger

Приложение социальной сети Facebook стало доступно на украинском языке для пользователей iOS, а вскоре появится украинская версия приложения Messenger для iOS.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что если рабочий язык смартфона — украинский, то приложение Facebook также автоматически перейдет на него через некоторое время.

Федоров рассказал и об обновлении в Instagram: вскоре функция Reels, которая позволяет пользователям записывать короткие видео длиной до 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты, будет доступна в Украине.