|14 июня 2022
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Приложение социальной сети Facebook стало доступно на украинском языке для пользователей iOS, а вскоре появится украинская версия приложения Messenger для iOS.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он отметил, что если рабочий язык смартфона — украинский, то приложение Facebook также автоматически перейдет на него через некоторое время.
Федоров рассказал и об обновлении в Instagram: вскоре функция Reels, которая позволяет пользователям записывать короткие видео длиной до 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты, будет доступна в Украине.
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• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
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• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
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• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Что делать, если потерялся ключ от автомобиля
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
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• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
• После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в "облако"
9 июня 2022
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• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
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Комментарии к статье «Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger»
Приложение социальной сети Facebook стало доступно на украинском языке для пользователей iOS, а вскоре появится украинская версия приложения Messenger для iOS.