В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики

Посевная кампания в Украине на 99% завершена. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга.

“Имеем в результате фактически завершение. Уже можно говорить, что посевная на 99% завершена. Буквально несколько культур, которые где-нибудь могут досевать. Но в масштабе страны завершена”, — сказал Высоцкий.