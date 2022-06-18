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Фотофакт

Бездумная исполнительность

После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
18 июня 2022 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После победы в Украине появятся две категории ветеранов – защитники и кормильцы. Первые продолжат заниматься военным делом, другие - возвратятся к мирной жизни и восстановлению экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "НВ" министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

"Нам, как государству, важно смодерировать процесс таким образом, чтобы переход от защитника к кормильцу был плавным и комплексным, и человек получил инструменты для своего развития", - подчеркнула Юлия Лапутина.

По ее словам, это, в частности:

  • получение нового гражданского образования;
  • психологическая реабилитация;
  • развитие ветеранского предпринимательства

"После победы мы должны быть готовы принять второй фронт - экономический. И сделать так, чтобы наши защитники, которые пойдут в гражданский сектор, развивали экономику Украины, а мы их поддерживали и предоставляли для этого соответствующие инструменты", - добавила она.

Напомним, что, по словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, в Украине по окончанию войны значительно увеличится количество ветеранов. По предварительным данным, количество граждан из этой категории может вырасти до 5 млн. человек.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно»

После победы в Украине появятся две категории ветеранов – защитники и кормильцы. Первые продолжат заниматься военным делом, другие - возвратятся к мирной жизни и восстановлению экономики.

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