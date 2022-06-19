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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
19 июня 2022 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Число беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в странах Европы, по состоянию на 16 июня составляло 3,407 млн. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в воскресенье, 19 июня.

По сравнению с данными от 1 июня, рост составил почти 0,5 млн, в том числе за последнюю неделю – 0,2 млн во многом за счет обновления данных в Германии, Франции и Великобритании.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 169,5 тыс. при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны по 18 июня прибыло 4,166 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 2,195 млн.

Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 641,39 тыс. и 373,82 тыс.

При этом всего в Германии, где украинцам разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 780 тыс. беженцев из Украины.

В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 373,82 тыс. из 373,97 тыс.

В подавляющем большинстве других стран картина подобна Чехии: статистика зафиксированных беженцев полностью или почти равна статистике обратившихся за статусом защиты. Исключением, подобным Германии, является только Румыния – 37,83 тыс. со статусом из 90,3 тыс. зафиксированных в стране беженцев, Эстония – 27,49 тыс. из 42,26 тыс. и Италия – 97,31 тыс. из 129,62 тыс.

Также больше 50 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 119,74 тыс., Франции – 87,97 тыс., Словакии – 78,11 тыс. (из 270 тыс. чистого притока через границу с начала войны), Австрии – 71,83 тыс., Великобритании – 70,5 тыс., Нидерландах – 64,48 тыс. и Швейцарии – 55,92 тыс.

Отдельно стоит указать Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 1 млн 230,8 тыс. и 16,66 тыс. человек. В информации ООН указывается, что в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – 9,01 тыс. Данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

Всего, по данным ООН на 16 июня, из Украины с начала войны выехало 7,704 млн человек, тогда как обратно вернулось (без данных Венгрии, РФ и Беларуси) 2,559 млн. Согласно этой информации, общее число беженцев с начала войны ООН оценивает примерно в 4,8 млн человек, в том числе в Россию – больше 1,2 млн человек.

Число внутренне перемещенных лиц в Украине из-за развязанной Россией войны УВКБ ООН оценивает более чем в 7,1 млн. Помимо того около 15,7 млн человек, по оценкам организации, требуют гуманитарной помощи и защиты.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев»

Число беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в странах Европы, по состоянию на 16 июня составляло 3,407 млн. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в воскресенье, 19 июня.

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