|21 июня 2022
|Просмотров: 13
|
ПриватБанк начал выплаты украинцам, которые бесплатно предоставили жилье внутренним переселенцам. Компенсация от Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца составит 450 гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным пресс-службы, компенсацию могут получить собственники жилых помещений, которые безвозмездно размещают в них внутренне перемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПО).
Размер компенсации составляет 14,77 грн за одного человека в сутки, 450 грн за одного человека в месяц. Средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.
21 июня 2022
• Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых
• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
• Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
• Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
— 21 июня 2022 —
Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.
— 21 июня 2022 —
На аукционе Heritage в США за 103,5 млн долларов продана нобелевская медаль главреда российской Новой газеты Дмитрия Муратова. Об этом сообщает Novaya Gazeta. Europe.
— 20 июня 2022 —
Воинский учет женщин стартует с 1 октября. Но в условиях военного положения не обязательно ждать до октября, а можно встать на учет сейчас.
— 20 июня 2022 —
Приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы.
Приветствую, гость! Вход
21 июня 2022
• Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых
• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
• Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
• Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста»
ПриватБанк начал выплаты украинцам, которые бесплатно предоставили жилье внутренним переселенцам. Компенсация от Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца составит 450 гривен в месяц.