ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста

ПриватБанк начал выплаты украинцам, которые бесплатно предоставили жилье внутренним переселенцам. Компенсация от Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца составит 450 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Кто получит компенсацию

По данным пресс-службы, компенсацию могут получить собственники жилых помещений, которые безвозмездно размещают в них внутренне перемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПО).

Размер компенсации составляет 14,77 грн за одного человека в сутки, 450 грн за одного человека в месяц. Средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

Как получить компенсацию