Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых

|21 июня 2022
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Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в ПФУ, при отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позднее (например, если человек будет работать и получит необходимые 29 лет страхового стажа) или в 2025 году после достижения возраста 63 лет при наличии страхового стажа не менее 22 года.
При этом наличие страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста, добавили в пресс-службе.
В ПФУ напомнили, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется территориальными органами Фонда по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц, а за периоды до 1 января 2004 года - на основании трудовой книжки и других документов.
Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, полученном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была подана для оцифровки трудовая книжка). Если по данным реестра застрахованных лиц стажа недостаточно, то для назначения пенсии необходимо подать заявление и дополнительные документы.
В ПФУ обращают внимание, что в органах Фонда внедрен экстерриториальный принцип обслуживания граждан: заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр выбранного Главного управления Фонда.
Также заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в электронной форме через веб-портал электронных услуг Фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.
Перечень основных документов, которые подаются для назначения пенсии:
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Комментарии к статье «Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых»
Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.