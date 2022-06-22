Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз

Эксперты считают, что после войны и волны выездов беженцев в Украине могут остаться около 30 миллионов человек.

Об этом рассказали социологи в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

При этом сейчас точные планы возвращения многим беженцам назвать трудно. Большинство говорят, что это зависит от оценки опасности. Особенно среди тех, у кого есть дети.

"По данным нашего исследования об эмиграционных планах в 2017 году, 7% были настроены поехать за границу и там остаться. И в 2018 году - то же самое, то есть это была стабильная цифра. Но они не имели возможности тогда уехать. А сейчас - идеальные условия для тех, кто уже давно хотел. Так что Украина потеряет от 7% и больше населения. Но если условия будут более-менее стабильные, люди будут возвращаться довольно интенсивно", - говорит директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

В то же время около 8-9% украинцев заявили, что они уже не вернутся в Украину. Такие данные получила социологическая группа "Рейтинг", опросив наших граждан в Польше в начале мая. Тогда среди многих царили "победные" настроения, было немало хороших новостей вроде подписания ленд-лиза для Украины от США. Сейчас все больше говорят, что война затянется, и по новым оценкам, в Украину не вернется 10% беженцев, приводит цифры директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.