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Бездумная исполнительность

Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны
26 июня 2022 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В апреле 2022 года в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на сумму 450 млрд грн, подсчитали в Нацбанке.

По сравнению с довоенным январем 2022 года количество операций уменьшилось на 15%, хотя их сумма выросла на 2%.

В частности, в Украине в течение апреля 2022 года с использованием платежных карт было совершено более 505 млн операций на сумму около 375 млрд грн. Это меньше на 20% по количеству и 10% по сумме по сравнению с январем 2022 года. Такое сокращение в условиях войны незначительно и свидетельствует, что украинская финансовая система продолжает стабильно функционировать, а граждане имеют возможность обеспечивать свои финансовые потребности.

Кроме прочего, украинцы предпочитали безналичные операции с платежными карточками, которые более безопасны в условиях военного положения. Так, в апреле 2022 года доля безналичных операций с использованием платежных карт в пределах Украины по сумме составила 71% (в январе 2022 года этот показатель составил 62%). В то же время доля по количеству осталась почти неизменной – 90% (за январь 2022 – 91%). То есть 9 из 10 операций с картами были безналичными.

За рубежом в апреле этого года украинцы с использованием платежных карт украинских банков потратили примерно 75 млрд грн, подавляющее большинство этих средств – это оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание банкоматов вынужденными украинскими переселенцами.

«С самого начала войны мы вместе с банками и платежными системами делали все возможное, чтобы обеспечить полноценную работу платежной карточной инфраструктуры. Средства граждан на счетах доступны им круглосуточно и 7 дней в неделю. Мы заботимся о финансовой защите украинцев, так будет и дальше. Ведь возможность использовать свои карты ежедневно в Украине или за рубежом мы считаем базовой потребностью, особенно во время войны», – прокомментировал Алексей Шабан, замглавы Нацбанка.
По материалам: ZN.UA

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Комментарии к статье «Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны»

В апреле 2022 года в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на сумму 450 млрд грн, подсчитали в Нацбанке.

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