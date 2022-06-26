ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

Обезьяна оспа еще не является чрезвычайной ситуацией в мире, приняла Всемирная организация здравоохранения’я (ВОЗ) в субботу, но свою обеспокоенность по этому поводу выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Обозначение “глобальная чрезвычайная ситуация” пока касается только пандемии коронавируса и текущих усилий по ликвидации полиомиелита, и агентство ООН отказалось от применения его к вспышке обезьяньей оспы после совета совещания международных экспертов

По данным ВОЗ, за последние шесть недель было зарегистрировано более 3200 подтвержденных случаев оспы обезьян и одна смерть из 48 стран, где она обычно не распространяется.

В этом году также было зарегистрировано почти 1500 случаев заболевания и 70 смертей в Центральной Африке, где эта болезнь является более распространенной, в основном в Демократической Республике Конго.