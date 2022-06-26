ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

|26 июня 2022
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Обезьяна оспа еще не является чрезвычайной ситуацией в мире, приняла Всемирная организация здравоохранения’я (ВОЗ) в субботу, но свою обеспокоенность по этому поводу выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обозначение “глобальная чрезвычайная ситуация” пока касается только пандемии коронавируса и текущих усилий по ликвидации полиомиелита, и агентство ООН отказалось от применения его к вспышке обезьяньей оспы после совета совещания международных экспертов
По данным ВОЗ, за последние шесть недель было зарегистрировано более 3200 подтвержденных случаев оспы обезьян и одна смерть из 48 стран, где она обычно не распространяется.
В этом году также было зарегистрировано почти 1500 случаев заболевания и 70 смертей в Центральной Африке, где эта болезнь является более распространенной, в основном в Демократической Республике Конго.
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25 июня 2022
• АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
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• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
• Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов
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24 июня 2022
• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
• Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
22 июня 2022
• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
• НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ
• Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз
• Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги
21 июня 2022
• В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать
• В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен
• Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых
• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
• Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
• Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
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• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
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Комментарии к статье «ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация»
Обезьяна оспа еще не является чрезвычайной ситуацией в мире, приняла Всемирная организация здравоохранения’я (ВОЗ) в субботу, но свою обеспокоенность по этому поводу выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.