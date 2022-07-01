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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
1 июля 2022 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В Верховной Раде установили флаг Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента в пятницу, 1 июля, подписали заявление о достижении полноценного членства в Евросоюзе.

"Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решительности в достижении стратегической цели Украины – полноправного членства в ЕС", - сказал Зеленский.

По его словам, "подписание этого заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны".

"Мы шли к кандидатству 115 дней, наш путь к членству не должен занять десятилетия, годы. Мы должны пройти этот путь быстро. Насколько это возможно – это зависит от нас. Сделать нашу часть работы мы должны идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в ЕС так же быстро и консолидировано принять для нас еще одно историческое решение", - сказал Зеленский.

Также на заседании парламента выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в здании Рады вывесили флаг ЕС.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе»

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента в пятницу, 1 июля, подписали заявление о достижении полноценного членства в Евросоюзе.

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