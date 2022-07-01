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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
1 июля 2022 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Польше с 1 июля украинским беженцам прекратят выплачивать помощь в размере 40 злотых в сутки. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил он.

При этом Шефернакер отметил, что некоторым категориям беженцев выплаты будут продлены - в частности, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

"Мы выплачиваем огромные социальную помощь - от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными", - подчеркнул Шефернакер.

Он добавил, что четыре месяца полной защиты – это достаточное время для адаптации в стране.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия»

В Польше с 1 июля украинским беженцам прекратят выплачивать помощь в размере 40 злотых в сутки. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

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