Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия

В Польше с 1 июля украинским беженцам прекратят выплачивать помощь в размере 40 злотых в сутки. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил он.

При этом Шефернакер отметил, что некоторым категориям беженцев выплаты будут продлены - в частности, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

"Мы выплачиваем огромные социальную помощь - от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными", - подчеркнул Шефернакер.

Он добавил, что четыре месяца полной защиты – это достаточное время для адаптации в стране.