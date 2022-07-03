|3 июля 2022
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Верховная рада предлагает расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.
В проекте закона предлагается дать право мужчинам покидать территорию Украины, у которых двое детей до 14 лет, 1 ребенок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребенок до 3 лет.
Кроме того, предлагается разрешить выезжать за границу лицам:
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• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
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• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
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• Зеленский одобрил подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом
25 июня 2022
• АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
• За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара
• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
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Комментарии к статье «Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий»
Верховная рада предлагает расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.