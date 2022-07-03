Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий

Верховная рада предлагает расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.

В проекте закона предлагается дать право мужчинам покидать территорию Украины, у которых двое детей до 14 лет, 1 ребенок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребенок до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить выезжать за границу лицам: