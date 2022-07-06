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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
6 июля 2022 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Евросоюзе остались четыре государства, все еще сохраняющие ограничения на въезд COVID для граждан третьих стран. Большинство других стран ЕС уже отменили любые требования ко въезду, связанные с ковид-сертификатами.

Государства ЕС, где до сих пор действуют правила въезда в отношении коронавируса для граждан третьих стран:

  • Франция;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Испания.

Франция все еще распределяет все страны по двум разным спискам — зеленому и оранжевому. Применяются разные правила в зависимости от страны, из которой человек путешествует.

Путешественники из стран зеленого списка должны по прибытии предъявить сертификат о прививках, выздоровлении или тест. К лицам из стран оранжевого списка - правила более строгие. Для привитых дополнительных требований нет, но непривитые и невыздоровевшие должны предъявить отрицательный результат теста и обосновать вескую причину необходимости въезда.

Мальта требует, чтобы все путешественники из третьих стран по прибытии имели сертификат COVID: справку о вакцинации, выздоровлении или тест. Такое требование распространяется на всех лиц старше шести лет.

В Нидерландах въезд в страну разрешен только тем, кто может предъявить действующую справку о вакцинации или выздоровлении.

Испания по-прежнему требует от путешественников, не входящих в ЕС, соблюдения определенные правила въезда. Все граждане третьих стран по прибытии должны предъявить справку о прививках, выздоровлении или тестах. С такими документами въезд в Испанию разрешен для любых целей.

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС о COVID или другого эквивалентного документа, также должны заполнить Форму контроля состояния здоровья.

Все остальные страны ЕС и Шенгенской зоны – Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария уже сняли ограничения на въезд.

Это означает, что все путешественники независимо от страны их происхождения могут въезжать в вышеупомянутые страны без ограничений.

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Комментарии к статье «Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID»

В Евросоюзе остались четыре государства, все еще сохраняющие ограничения на въезд COVID для граждан третьих стран. Большинство других стран ЕС уже отменили любые требования ко въезду, связанные с ковид-сертификатами.

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