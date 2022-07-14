В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет

|14 июля 2022
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В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что с октября на военный учет женщины будут становиться по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГШ на своей странице в Фейсбуке.
"В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с Российской Федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных, - говорится в сообщении Генштаба. - Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям".
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• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
• План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
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Комментарии к статье «В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет»
В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что с октября на военный учет женщины будут становиться по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГШ на своей странице в Фейсбуке.