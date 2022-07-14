В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет

В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что с октября на военный учет женщины будут становиться по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГШ на своей странице в Фейсбуке.

"В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с Российской Федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных, - говорится в сообщении Генштаба. - Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям".