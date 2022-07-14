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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
14 июля 2022 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинские дипломаты договорились с правительством Франции и федерацией французских промышленников MEDEF о важной инфраструктурной помощи для Украины. Французы передадут Украине 36 легкосборных мостов взамен разрушенным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что это будут мосты длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere и сейчас, во время полномасштабной войны они имеют большое значение.

«Мостовые конструкции французской компании Matiere смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Французская компания Matiere имеет большой опыт быстрого развертывания мостов и путепроводов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.

25 июля инженеры Matiere посетят Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Компания заинтересована в сотрудничестве с украинскими подрядчиками и рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине.
По материалам: ZN.UA

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Украинские дипломаты договорились с правительством Франции и федерацией французских промышленников MEDEF о важной инфраструктурной помощи для Украины. Французы передадут Украине 36 легкосборных мостов взамен разрушенным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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