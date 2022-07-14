В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу

США будут в первую очередь поставлять Украине помощь, за которую Киеву не придется возвращать средства, почле чего последуют поставки в рамках ленд-лиза. Об этом Белый дом сообщает в ответ на запрос "Голоса Америки".

"Сейчас мы ставим в приоритет безопасностную помощь для Украины, за которую им потом не нужно будет возвращать средства", - заявил чиновник.

Также такой приоритет связан с тем, что ряд программ, по которым США уже поставляют помощь Украине, предусматривают, что выделенные деньги необходимо потратить до конца фискального года.

Также чиновник добавил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику. В то же время другие программы, по которым США поставляют помощь Украине – например, USAI (инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств. И именно в рамках этих программ Штаты поставляют оружие нашей стране.

В свою очередь координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация все еще рассматривает полномочия, которые предоставляет программа ленд-лиза.

"Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. Мы уже имеем много полномочий, и мы их используем”, - добавил чиновник.