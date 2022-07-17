|17 июля 2022
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Понад 4,4 тисячі роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Там зазначили, що роботу отримали майже 7,4 тисячі українців. А з початку дії програми роботодавцям виплачено 37,3 млн компенсацій.
Роботодавці можуть отримати державну виплату 6,5 тисяч гривень за кожного робітника з числа ВПО. Компенсація надається протягом 2 місяців з дати працевлаштування людини.
Щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має відповідати таким критеріям:
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• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
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Комментарии к статье «Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО»
Понад 4,4 тисячі роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.