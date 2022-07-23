Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС

|23 июля 2022
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Біженці з України отримали право на перетин кордону Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Його видаватимуть у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Польщі.
"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України - Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі і що дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перший повністю цифровий вигляд. на проживання у Європейському союзі", - йдеться у повідомленні.
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Біженці з України отримали право на перетин кордону Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Його видаватимуть у Польщі.