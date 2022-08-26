|26 августа 2022
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Українська сторона днями отримала першу партію листів від військовополонених, які утримуються військами Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, згідно з міжнародним законодавством, українські військовополонені мають право відправляти і отримувати листи. А Національне інформаційне бюро (НІБ) вже почало організацію листування полонених з їх рідними
"Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополоненим. Дякую Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво і професійну роботу", - зазначила вона.
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• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
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21 августа 2022
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• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
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• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
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• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
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Українська сторона днями отримала першу партію листів від військовополонених, які утримуються військами Російської Федерації.