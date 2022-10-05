Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту

|5 октября 2022
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Південна Корея збудувала на глибині 1100 метрів унікальну лабораторію. Вчені збираються досліджувати таємниці Всесвіту.
В Інституті фундаментальних наук Кореї заявили, що це найглибший підземний дослідницький центр країни. Він знаходиться під горою Ємі у східній провінції Канвондо. Проте відкриється центр лише наступного року.
Лабораторія має площу 3000 квадратних метрів, на ній одночасно можуть проводити понад 10 видів експериментальних досліджень.
Проект вартістю у 21,8 млн доларів розпочали у 2017 році. Він спрямований на дослідження створення Всесвіту та його складу шляхом виявлення темної матерії та вимірювання маси нейтрино.
Вчені пояснили, що темна матерія відноситься до компонента Всесвіту, присутність якого визначається його гравітаційним тяжінням. На його частку припадає близько 30% матерії Всесвіту, але точна природа її нині невідома.
Зазначається, що нейтрино - це дуже маленька електрично нейтральна частка, що входить до складу елементів.
У Кореї заявляють, що підземна лабораторія допоможе дослідникам виявляти сигнали цих маловідомих матеріалів без фонового шуму або променів ззовні.
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22 сентября 2022
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• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
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Південна Корея збудувала на глибині 1100 метрів унікальну лабораторію. Вчені збираються досліджувати таємниці Всесвіту.