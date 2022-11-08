Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

|8 ноября 2022
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У вівторок, 8 листопада, в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. За їхніми підсумками стане відомо, чи збережуть демократи більшість у парламенті, або ж контроль перейде до республіканців. Зміна більшості в Конгресі може позначитися на подальшій політиці США, зокрема й у питаннях військової допомоги Україні.
Все, що відомо про вибори в США і наскільки їхній результат важливий – у матеріалі РБК-Україна.
8 листопада 2022 американці голосуватимуть за кандидатів у Конгрес – законодавчий орган влади США, який є двопалатним парламентом.
До складу нижньої палати Конгресу, Палати представників, входить 435 депутатів. Їх висувають від кожного штату пропорційно до кількості населення. Склад Палати представників повністю переобирається кожні два роки.
Верхня палата Конгресу, Сенат, складається із 100 сенаторів. Кожні два роки третина Сенату оновлюється. Голосування за кандидатури 35 сенаторів пройде одночасно з виборами до Палати представників.
Вибори до Конгресу США називають проміжними або midterm elections, оскільки вони проводяться рівно в середині терміну чинного президента.
Американці голосують як достроково (поштою), так і на виборчих дільницях у встановлений день. Офіційні підсумки мають оголосити не пізніше ніж 29 листопада. Новий склад Конгресу набуде своїх повноважень 3 січня 2023 року.
Окрім голосування за конгресменів, 8 листопада у США відбудуться вибори губернаторів 36 штатів.
Наразі більшість в обох палатах Конгресу зберігає Демократична партія, представником якої є й нинішній глава держави Джо Байден.
Однак після виборів ситуація може змінитись. У суспільстві останніми місяцями зростає невдоволення економічною ситуацією в країні через стрімке зростання цін. Цю тему у передвиборчих перегонах використовують республіканці, наголошуючи, що політика, яку проводять демократи, ще більше прискорює інфляцію.
За прогнозами перед голосуванням, контроль як мінімум над однією палатою Конгресу може перейти до опозиційної Республіканської партії.
Ймовірно, республіканці отримають більшість у Палаті представників, а в Сенаті представники обох політичних сил мають приблизно рівні шанси. Такий результат виборів може ускладнити Джо Байдену другу половину його президентської каденції – проводити законодавчі ініціативи в парламент стане важче.
До того ж, результати проміжного голосування здатні вплинути на перебіг виборів глави держави в 2024 році.
Перемога тієї чи іншої партії має велике значення в так званих "хитких" штатах (Пенсільванія, Арізона та ін.), де симпатії виборців переходять від однієї до іншої партії на кожних виборах президента.
Також цього вівторка американці оберуть губернаторів та членів законодавчих зборів 36 штатів. А згідно з виборчою системою США, саме адміністрації штатів головним чином відповідальні за проведення президентських виборів та підбиття їх підсумків.
Наприклад, під час минулих виборів прихильники Трампа намагалися заблокувати призначення виборців та скасувати результати голосування.
Ймовірна перемога Республіканської партії на виборах до Конгресу стала приводом для занепокоєння українців, оскільки серед представників цієї політичної сили неодноразово звучали скептичні заяви щодо продовження допомоги нашій країні у боротьбі з російською агресією.
Республіканці розділилися на тих, хто бачить необхідність стримувати Росію, і тих, хто надає перевагу більш ізоляціоністській зовнішній політиці.
Так, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявляв, що Україні "не виписуватимуть чек без позначення суми" ігноруючи внутрішні проблеми США, коли країна переживає економічний спад.
В опозиції наголошували на необхідності "належного контролю" за виділеними Україні грошима.
Також республіканці виступали за надання гарантій, що і партнери США по НАТО візьмуть на себе відповідальність та тягар витрат.
Крило республіканців-прихильників колишнього президента Дональда Трампа підтримує його критику Білого дому щодо України.
"Трампісти" дотримуються ізоляціоністських поглядів: Україна знаходиться далеко, а американській владі варто думати передусім про проблеми власних громадян та витрачати свої гроші на них, а не на українців.
Проте серед членів Республіканської партії є багато прихильників продовження допомоги Україні, а в деяких випадках навіть її збільшення. Про незмінність у питаннях підтримки, незважаючи на підсумки виборів, говорять і в Білому домі.
Під час свого візиту до Києва 4 листопада радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що військова та фінансова допомога Україні з боку Штатів продовжиться, незалежно від того, яким буде результат виборів до Конгресу.
У Держдепі США також запевняють у збереженні підтримки нашої країни після виборів.
За словами помічниці держсекретаря США Карен Донфрід, у Республіканській та Демократичній партіях дуже підтримують Україну у боротьбі з російськими окупантами. Хоча іноді і звучать голоси тих, хто сумнівається, є повна ясність – що правильно і неправильно в цій війні. Люди вірять, що українці виборюють принципи, в які вірять американці.
"Ви бачите, що більшість членів Конгресу голосують за підтримку України. Я вважаю, що це продовжиться, тому що ці члени Конгресу репрезентують американську громадську думку", – сказала Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна.
При цьому на тлі побоювань, що після виборів у США допомога Україні може скоротитися, законодавці і від Демократичної, і від Республіканської партії мають намір ухвалити найбільший пакет допомоги у 50 млрд доларів, якого вистачило б на весь наступний рік.
Проголосувати за нього можуть до вступу до повноважень нового складу Конгресу у січні 2023 року.
Ще одним інструментом військової допомоги Україні залишається ленд-ліз, рішення щодо якого президент США може приймати без участі Конгресу.
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• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
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• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
• Модні плетені сумки на кожен день
• У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні
• Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку
28 сентября 2022
• Українки народили у Польщі понад 4500 дітей
• Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба
• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
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Комментарии к статье «Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України»
У вівторок, 8 листопада, в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. За їхніми підсумками стане відомо, чи збережуть демократи більшість у парламенті, або ж контроль перейде до республіканців. Зміна більшості в Конгресі може позначитися на подальшій політиці США, зокрема й у питаннях військової допомоги Україні.