"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

|7 ноября 2022
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Вже наступного тижня ситуацію з відключеннями електроенергії вдасться стабілізувати. Про це 7 листопада заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Треба зазнати кількох днів, - за умови, що не буде обстрілів, - щоб були відчутні полегшення для споживачів, і графіки відключень стали більш комфортними", - сказав він.
Також Кудрицький нагадав, що складна ситуація склалася через п'ять масованих і "багато дрібніших" ракетних ударів. І найбільше від них постраждали північно-східні регіони.
"Тут є графіки планових погодинних відключень, і, на жаль, поверх цих графіків доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему", – сказав Кудрицький в ефірі єдиного телемарафону.
На цей час дефіцит у цих регіонах перевищує 1000 МВт. Водночас у центральних (Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська області та Київ) та північних (Харківська, Сумська, Полтавська області) значні відключення світла триватимуть до кінця цього тижня, після чого ситуацію вдасться стабілізувати.
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• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
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• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
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• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
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• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
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• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
• Модні плетені сумки на кожен день
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• Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку
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• Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба
• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
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Вже наступного тижня ситуацію з відключеннями електроенергії вдасться стабілізувати. Про це 7 листопада заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.