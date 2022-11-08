"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

Вже наступного тижня ситуацію з відключеннями електроенергії вдасться стабілізувати. Про це 7 листопада заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Треба зазнати кількох днів, - за умови, що не буде обстрілів, - щоб були відчутні полегшення для споживачів, і графіки відключень стали більш комфортними", - сказав він.

Також Кудрицький нагадав, що складна ситуація склалася через п'ять масованих і "багато дрібніших" ракетних ударів. І найбільше від них постраждали північно-східні регіони.

"Тут є графіки планових погодинних відключень, і, на жаль, поверх цих графіків доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему", – сказав Кудрицький в ефірі єдиного телемарафону.

На цей час дефіцит у цих регіонах перевищує 1000 МВт. Водночас у центральних (Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська області та Київ) та північних (Харківська, Сумська, Полтавська області) значні відключення світла триватимуть до кінця цього тижня, після чого ситуацію вдасться стабілізувати.