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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
7 ноября 2022 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вже наступного тижня ситуацію з відключеннями електроенергії вдасться стабілізувати. Про це 7 листопада заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Треба зазнати кількох днів, - за умови, що не буде обстрілів, - щоб були відчутні полегшення для споживачів, і графіки відключень стали більш комфортними", - сказав він.

Також Кудрицький нагадав, що складна ситуація склалася через п'ять масованих і "багато дрібніших" ракетних ударів. І найбільше від них постраждали північно-східні регіони.

"Тут є графіки планових погодинних відключень, і, на жаль, поверх цих графіків доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему", – сказав Кудрицький в ефірі єдиного телемарафону.

На цей час дефіцит у цих регіонах перевищує 1000 МВт. Водночас у центральних (Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська області та Київ) та північних (Харківська, Сумська, Полтавська області) значні відключення світла триватимуть до кінця цього тижня, після чого ситуацію вдасться стабілізувати.

По материалам: Остров

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Комментарии к статье «"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня»

Вже наступного тижня ситуацію з відключеннями електроенергії вдасться стабілізувати. Про це 7 листопада заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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