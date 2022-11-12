Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що є автором графіті у селищі Бородянка на Київщині. На руїнах однієї зі знищених росіянами багатоповерхівок він зобразив дівчинку, яка стоїть на руках.

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що намалював малюнок у селищі Бородянка Київської області. Він зобразив дівчинку на руїнах однієї зі знищених росіянами багатоповерхівок. Відповідне фото у п'ятницю, 11 листопада, він опублікував у себе на сторінці у Instagram.

Бенксі — псевдонім, справжнє ім'я і походження художника невідомі, навколо його біографії ведуться суперечки. Є версії, що це хтось із відомих британських музикантів (зокрема, Роберт дель Ная з Massive Attack), звичайний мешканець Брістоля або навіть група людей. Сам художник наполягає, що його діяльність як автора графіті несумісна з деанонімізацією. Анонімність не заважає Бенксі продавати свої роботи за мільйони доларів. Перша робота Бенксі з'явилася на вулицях британського Брістоля наприкінці 90-х.