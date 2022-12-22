Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

|22 декабря 2022
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Укрпошта домовляється з національними поштовими операторами про прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Зазначається, що Укрпошта звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну.
Першою країною, яка погодилася, стала Латвія. Тарифи на доставку таких товарів встановлюватиме пошта-відправник. В Укрпошті зазначають, що в грудні товари критичного імпорту можна відправити із 600+ відділень пошти Латвії, а доставка коштує від 25 євро.
"Перелік країн буде незабаром розширюватися", – зазначив оператор.
Розмитнення таких відправлень в Україні відбуватиметься без оформлення вантажно-митної декларації. До перевезення допускаються такі товари як: зарядні пристрої, павербанки, акумулятори з літій-іонними складовими, портативні зарядні станції, генератори, водні фільтри, Starlink.
Щоб надіслати такий товар в Україну з-за кордону із нульовим розмитненням потрібно оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу знайомої людини у Латвії, яка потім у найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку. Доставка триває 10-14 днів.
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21 декабря 2022
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4 декабря 2022
• "Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік
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3 декабря 2022
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• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
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• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
• На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота
10 ноября 2022
• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
• Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"
8 ноября 2022
• Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України
• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
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• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
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Укрпошта домовляється з національними поштовими операторами про прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну.