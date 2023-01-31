Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

Українці можуть безкоштовно обміняти п'ять старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це можна зробити через "Дію", подавши відповідну заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

Як подати заявку

За інформацією відомства, обміняти лампочки через застосунок держпослуг можна за таким алгоритмом:

авторизуйтеся в "Дії" зручним способом,

натисніть у меню "Послуги" та виберіть послугу "Обмін лампочок",

після чого укажіть: контактний номер телефону, відділення "Укрпошти", в якому хочете забрати лампочки, тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати (наприклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27),

після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні "Укрпошти" 5 днів.

Якщо "Дії" немає?

У Мінцифри пояснюють, якщо немає можливості замовити обмін через "Дію", можна прийти у відділення "Укрпошти" і там отримати лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи.

"Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також - до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України", - додають в Мінцифри.