Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

|31 января 2023
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Українці можуть безкоштовно обміняти п'ять старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це можна зробити через "Дію", подавши відповідну заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
За інформацією відомства, обміняти лампочки через застосунок держпослуг можна за таким алгоритмом:
У Мінцифри пояснюють, якщо немає можливості замовити обмін через "Дію", можна прийти у відділення "Укрпошти" і там отримати лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи.
"Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також - до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України", - додають в Мінцифри.
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• Срочная заправка картриджей для принтеров
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4 января 2023
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• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
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4 декабря 2022
• "Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік
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• Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
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• Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта
• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
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Комментарии к статье «Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція»
Українці можуть безкоштовно обміняти п'ять старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це можна зробити через "Дію", подавши відповідну заявку.