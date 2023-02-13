В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

В Україні цьогоріч скасували ДПА для учнів 4 й 9 класів з метою збереження життя й здоров'я учнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223", - пише пресслужба.