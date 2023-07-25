Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

|25 июля 2023
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Станом на сьогодні 474 тисячі 571 українець через портал "Дія" подав інформаційне повідомлення про своє знищене, або пошкоджене майно. Ця цифра неостаточна і щодня збільшується, тож спрогнозувати остаточну кількість повідомлень поки неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону Єдині новини.
"Серед людей, які подали інформаційні повідомлення, є ті, що вже скористалися програмою єВідновлення та отримали на поточні швидкі ремонти до 200 тисяч гривень. Звичайно, є багато людей, які очікують, коли в серпні запрацює програма, що стосуватиметься компенсації за знищене житло. Є люди, які не дочекалися, і за власні кошти відремонтували свої домівки", - зазначила Шуляк.
Вона також наголосила, що в усіх гілок влади: і в парламенті, і в Кабінеті міністрів, і в президента України, є чітке розуміння, що люди, які витратили свої власні кошти на ремонт пошкодженого жита, повинні отримати компенсацію від держави.
"Для затвердження відповідної процедури, необхідно вести зміни до основного закону, який запровадив механізм компенсації за пошкоджене житло. Я переконана, що уряд разом з Міністерством відновлення і Міністерством цифрової трансформації розроблять відповідні рішення, аби українці, які витратили свої власні кошти на ремонт житла, змогу отримати компенсацію через "Дію" та Реєстр пошкодженого та зруйнованого житла»" - пояснила Шуляк.
Нардеп поінформувала, що поки немає чітко затвердженої методології, яким чином відбуватиметься компенсація за самотужки відремонтоване житло.
"Чи потрібно буде показувати підтверджені витрати, чи це будуть чеки, чи це будуть договори, чи це буде компенсація за середньою вартістю, як це відбувається по програмі єВідновлення. Я впевнена, що ми з Урядом знайдемо справедливу формулу для всіх тих, хто очікує на компенсацію вже витрачених коштів за своє пошкоджене житло", - резюмувала Шуляк.
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• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
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• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
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16 апреля 2023
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• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
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14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
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• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
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Станом на сьогодні 474 тисячі 571 українець через портал "Дія" подав інформаційне повідомлення про своє знищене, або пошкоджене майно. Ця цифра неостаточна і щодня збільшується, тож спрогнозувати остаточну кількість повідомлень поки неможливо.