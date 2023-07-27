НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

|27 июля 2023
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Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,9%. У квітні НБУ прогнозував зростання на 2,0%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 3,5% (раніше прогнозувалося зростання на 4,3%). У 2025 році зростання ВВП складе 6,8% (попередній прогноз - 6,4%).
Як зазначив Пишний, пожвавлення економіки тривало у ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. "Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році - з 2,0% до 2,9%", - сказав він.
Надалі економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.
"Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення", - сказав Пишний.
З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.
За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.
Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.
У квітні НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 0,3% до 2,0%. У НБУ зазначали, що із наступного року відновлення економіки пришвидшуватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та повоєнній відбудові.
Водночас МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3%. ЄБРР прогнозує зростання на 1%, Світовий банк - на 0,5%. Усі міжнародній організації відзначають високу невизначеність щодо прогнозів.
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• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
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Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,9%. У квітні НБУ прогнозував зростання на 2,0%.