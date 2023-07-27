 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
27 июля 2023 Просмотров: 139 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,9%. У квітні НБУ прогнозував зростання на 2,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 3,5% (раніше прогнозувалося зростання на 4,3%). У 2025 році зростання ВВП складе 6,8% (попередній прогноз - 6,4%).

Як зазначив Пишний, пожвавлення економіки тривало у ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. "Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році - з 2,0% до 2,9%", - сказав він.

Надалі економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.

"Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення", - сказав Пишний.

З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.

У квітні НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 0,3% до 2,0%. У НБУ зазначали, що із наступного року відновлення економіки пришвидшуватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та повоєнній відбудові.

Водночас МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3%. ЄБРР прогнозує зростання на 1%, Світовий банк - на 0,5%. Усі міжнародній організації відзначають високу невизначеність щодо прогнозів.

По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 июля 2023

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

26 июля 2023

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

25 июля 2023

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"

24 июля 2023

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

16 мая 2023

В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови

Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися

ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій

Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

С чего начать лечение алкоголизма?

У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією

16 апреля 2023

Укрпошта випустить марки з писанками

Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

14 апреля 2023

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

30 марта 2023

В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки

Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів

Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

Также в разделе

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

— 25 июля 2023 —

Станом на сьогодні 474 тисячі 571 українець через портал "Дія" подав інформаційне повідомлення про своє знищене, або пошкоджене майно. Ця цифра неостаточна і щодня збільшується, тож спрогнозувати остаточну кількість повідомлень поки неможливо.

Читать далее ⇒

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

— 25 июля 2023 —

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює раніше ухвалений механізм швидкого надання житлових субсидій.

Читать далее ⇒

ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій

— 16 мая 2023 —

П’ятирічний період післявоєнного відновлення України вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 мільярдів доларів на рік.

Читать далее ⇒

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

— 16 апреля 2023 —

Країни Великої Сімки (G7) надають додаткову фінансову допомогу Україні на суму понад 5 млрд доларів.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік»

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,9%. У квітні НБУ прогнозував зростання на 2,0%.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024

Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 июля 2023

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

26 июля 2023

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

25 июля 2023

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"

24 июля 2023

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

16 мая 2023

В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови

Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися

ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій

Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

С чего начать лечение алкоголизма?

У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією

16 апреля 2023

Укрпошта випустить марки з писанками

Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки

Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

14 апреля 2023

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

30 марта 2023

В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки

Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів

Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top