В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше

В уряді планують до зими додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності, раніше заявляли про плани додати 1,7 ГВт потужності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Наступна базова потреба – світло і тепло в кожній домівці. Для цього готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності", – сказав він.

Також триває робота із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від російських атак.

"Один із способів захисту — децентралізація генерації. Її мобільність — запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об’єкти", – пояснив Шмигаль.

Відтак 1 серпня Кабінет Міністрів спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури, а також скасував бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій.

"Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему", – переконаний прем’єр.

Нагадуємо:

Очільник Міненерго Галущенко повідомив, що планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах іде згідно з графіком. За її результатами до наступного опалювального сезону Україна планувала додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей.