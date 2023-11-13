Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни

Готівкова іноземна валюта є основною формою заощаджень українців, на яку припадає більш ніж половина фінансових активів. Частка гривневих депозитів невелика, але вони можуть принести дохід наступного року.

Про можливості зберігання коштів під час війни, - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися наступні джерела: дані НБУ, закон про держбюджет-2024, коментар директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитра Замотаєва.

Готівкова валюта, інфляція та депозити

Загалом власники доларових заощаджень виграли під час війни. Окрім очевидного спокою вони ще отримали невеликий прибуток за цей час. За даними НБУ, станом на грудень 2021 року середній курс долара в Україні був на рівні 27,20 грн/долар. До жовтня 2023 року він зріс на 40% до 38,05 грн/долар. При цьому офіційна інфляція за цей час становила 31%.

Очевидно, що жоден гривневий депозит не зможе забезпечити таких результатів. Станом на грудень 2021 року ставки за 12-місячними депозитами складали 9%. У грудні 2022 року - 12,7%. Тобто власники депозитів з початку війни змогли отримати близько 20% доходу.

Ситуація змінилася у 2023 році, курс долара впав з 40,2 гривень приблизно на 6%. Водночас гривневі депозити змогли дати більше 10% пасивного доходу. Інфляція з початку року була лише 3,8%.

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують курс долара упродовж наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долара а або вище. Уряд заклав в бюджеті курс на кінець 2024 року на рівні 42,1 грн/долар, тобто очікується зростання більше 10%.

За прогнозами уряду та НБУ, інфляція у 2024 році становитиме близько 10%. Середні ставки за 12-місячними депозитами в банках становлять 14%, але вони будуть падати, оскільки НБУ знижує облікову ставку.

Чи виправдана стратегія зберігання коштів в доларах навіть без отримання доходу під час війни

Як зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв, в умовах війни будь-яка стратегія на збереження коштів є цілком прийнятною. Адже за звичкою громадяни схильні більш довіряти іноземній валюті, як більш міцній, на яку не впливають суто українські перипетії (стан економіки, ситуація в банківському секторі, війна, політичні процеси тощо).

"Тому природно, що певній частині громадян, особливо тим, хто мешкає у прифронтових областях та мають певний валютний готівковий запас, притаманний до міри консерватизм - "гроші, ось вони, тут, у руках, а на депозиті - це не у мене", - сказав він.

На його думку, це суто психологічний чинник, вплив якого посилюється станом війни та складнощами в прогнозуванні власного життя.

"Тому, на мій погляд, до цього варто ставитися не просто з розумінням, а й з певною мірою, як до важливого аргументу", - додав банкір.

Мінімальна сума депозиту та терміни

Як зазначив Замотаєв, доцільність депозиту визначає клієнт, що має на руках вільні кошти. "На мій погляд, найбільш "ефективною" з огляду на очікувану дохідність сумою, за якою можна відкрити депозит та "відчути" його дохідність, можна вважати вклад від 50 тис. грн і вище", - сказав він.

При цьому, якщо зважити на співвідношення доходу та терміну вкладу, найпопулярнішими вкладами є депозити з розміщенням від 3 міс. до 6 міс. (частка таких вкладів вже перевищує 50% від усіх нових депозитів, відкритих протягом 2 місяців), додав експерт.

Дохід від депозитів

НБУ активно запроваджує заходи для привабливості гривневих депозитів в банках. Однієї з цілей є намагання зробити менш привабливою купівлю доларів і стабілізацію на валютному ринку. У 2023 році депозити знову перевищують рівень очікуваної інфляції.

Замотаєв вважає, що наразі більш коректним буде порівнювати гривневі вклади та вклади в іноземній валюті.

"Середні ставки за гривневими вкладами з розміщенням від 9 місяців до 1 року складають 14% річних, а середня дохідність депозитів терміном на 3-6 місяців складає 14,5%. А на тлі скорочення інфляції, яка у річному вимірі знизилася до 5,3%, "чистий" прибуток за гривневими вкладами (з урахуванням інфляції) складе до 6-7%", - сказав він.

Натомість дохідність валютних депозитів поступово знижується: наразі вектор зниження на вклади у доларах з розміщенням до 1 року тяжіє до 2-2,5% річних, а аналогічні за терміном вклади у євро - до 1,5-1,8% річних.

"Як бачимо, чистий прибуток гривневих депозитів у 2-2,5 раза вищий за дохідність валютних вкладів", - додав експерт.

На його погляд, за умов здійснення економічних прогнозів на 2024 рік, привабливість гривневих вкладів щонайменше залишиться на сталому рівні.

"Тобто станом на сьогодні, без врахування "воєнного" чинника та рівня макрофінансової допомоги, яка дає змогу покривати до 50% всіх видатків бюджету та фактично є стабілізатором економіки, цілком можливо, що гривневі вклади будуть найбільш привабливим інструментом для громадян не лише для збереження, а й примноження власних статків", - сказав банкір.

Замотаєв зазначив, що наразі довготривалі прогнози робити досить складно, "проте можна сказати, що за умов збереження поточної ситуації у грудні порівняно з листопадом очікуваний приріст нових гривневих вкладів складе 15-20%".

Нагадаємо, загальна сума готівкової іноземної валюти поза банками в Україні становить 116 млрд доларів. Це заощадження громадян та бізнесу. Гривневі фінансові активи у структурі фінансових активів населення та бізнесу становлять 31%, з яких на готівкову гривню припадає 31%, на депозити населення - 11%, на депозити бізнесу - 11%, на поточні рахунки 42%.