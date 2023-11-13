Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується

|13 ноября 2023
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Міністерство соціальної політики пропонує продовжити на три місяці з 1 січня 2024 року строк проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні у лютому 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Проектом акта пропонується:
Для внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку до фізичної ідентифікації прирівнюється:
Як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.
Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію, зазначили в міністерстві.
Для однієї категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. З 1 липня, у зв'язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію, пояснили в Мінсоцполітики.
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• В Україні лотереї планують перетворити на казино
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• Где заказать пластиковые карты в Украине?
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Міністерство соціальної політики пропонує продовжити на три місяці з 1 січня 2024 року строк проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні у лютому 2022 року.