Кому не нужно вновь обращаться за субсидией

Представитель УСЗН Ольга Лисицкая напомнила, что тем, кто получал субсидию в прошлом отопительном сезоне, заполнять их не нужно: субсидия на 2016-17 год будет начислена автоматически. Обращаться в УСЗН следует тем, у кого произошли изменения в составе семьи, а также тем, кому субсидию на ограниченный срок назначала комиссия по исключительным случаям.