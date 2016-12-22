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Открытие елки: как это было

Кому не нужно вновь обращаться за субсидией

Антон Скворцов
28 сентября 2016 Просмотров: 884 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой неделе жители города получили бланки заявлений и деклараций для оформления жилищных субсидий.

Представитель УСЗН Ольга Лисицкая напомнила, что тем, кто получал субсидию в прошлом отопительном сезоне, заполнять их не нужно: субсидия на 2016-17 год будет начислена автоматически. Обращаться в УСЗН следует тем, у кого произошли изменения в составе семьи, а также тем, кому субсидию на ограниченный срок назначала комиссия по исключительным случаям.

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Комментарии к статье «Кому не нужно вновь обращаться за субсидией»

На прошлой неделе жители города получили бланки заявлений и деклараций для оформления жилищных субсидий.

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