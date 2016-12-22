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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Как будут насчитывать субсидию пенсионерам

Светлана Вьюниченко
12 октября 2016 Просмотров: 770 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Фото из архива "ТВ плюс"

При назначении жилищной субсидии для неработающих пенсионеров теперь будут учитывать их доход только за предыдущий перед обращением месяц, а не за весь год. Об этом рассказала заместитель начальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник. 

По ее словам, данное решение Кабинета министров в основном коснется тех пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых в нынешнем году или перестали трудиться уже будучи на пенсии. 

- Ранее, чтобы назначить субсидию, мы брали во внимание доход пенсионера за год, предшествующий обращению в УСЗН. При таком раскладе страдали люди, которые, например, в 2015 году работали и получали заработную плату, или, зарплату и пенсию, а в 2016 году по тем или иным причинам оставили работу и получают единственный вид дохода — пенсию. И оказывалось, что людям учитывают доход, которого у них, по сути, уже нет. Теперь эта «социальная несправедливость» устранена, - объясняет Екатерина Пасечник.

Однако, обращает она внимание, при назначении субсидии пенсионерам по-прежнему будут учитываться доходы от земельных паев и другие, если они имеются. Зато теперь не учтут стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации и «регресса». Это уже касается всех категорий граждан — не только пенсионеров. 

Сотрудники УСЗН просят обратить внимание на фразу «месяц, предыдущий перед обращением». Это означает, что данной категории пенсионеров следует обратиться в управление с новым заявлением на субсидию. Для этого можно прийти лично, либо отправить документы по почте.

- Если вышедший на пенсию гражданин уже получал субсидию в минувшем отопительном сезоне, и с новым заявлением не обратиться, в его доход автоматически засчитают заработную плату, поскольку на момент обращения он ее получал, - говорит замначальника управления.

Не попадают под нововведение и граждане, вышедшие на пенсию «буквально пару дней назад». В таком случае, пенсия им еще не насчитана, и «месяц, предыдущий перед обращением», все равно окажется «зарплатным». В данном случае есть смысл подождать пару месяцев, и лишь затем идти с новым заявлением в УСЗН.  

Много вопросов накануне отопительного сезона возникает и у тех людей, кому на летний период была назначена так называемая «нулевая» субсидия. Когда включат отопление, субсидию вновь пересчитают. Но, как объясняют в УСЗН, из-за перехода на новую программу, это может случиться не в октябре, а месяцем позднее. В управлении сейчас работают с одним выходным, но все равно физически не успевают.

- В любом случае, переплата будет учтена, и в следующих месяцах человек просто заплатит за коммунальные услуги меньше. Пока же пенсионеры могут платить по уровню прошлого года. При устоявшихся размерах пенсий их обязательный платеж существенно не изменится, - советует Екатерина Пасечник.

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При назначении жилищной субсидии для неработающих пенсионеров теперь будут учитывать их доход только за предыдущий перед обращением месяц, а не за весь год. Об этом рассказала заместитель начальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник. 

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