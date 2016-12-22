Торговая платформа MetaTrader 4 для работы на Форекс

Сейчас платформу MetaTrader 4 можно назвать наиболее популярной и комфортной в использовании, где ежедневно проводятся десятки тысяч торговых операций, выполняется технический анализ и тестирование различных стратегий на рынках Форекс, CFD, Futures.

Для того, чтобы опытные игроки имели возможность создавать и использовать собственные индикаторы, для них МТ4 предлагает собственно разработанный язык программирования MQL. Благодаря ему вы даже сможете проверить эффективность любой стратегии на примере исторических данных, которые сохраняются в базах данных. Тем самым можно удостовериться, что выбранная система торговли эффективная и не подведет вас в конкретной ситуации.

Индикаторы терминала работают по четко выверенным математическим расчетам, благодаря чему можно с максимальной точностью сделать прогноз ситуации на рынке, а сделки планировать с тактикой и стратегией.

Интерфейс metatrader 4 позволяет игроку работать одновременно с несколькими открытыми окнами, каждое из которых имеет собственные индикаторы и настройки. Также терминал предлагает удобный просмотр и сортировку истории заключенных сделок по нескольким параметрам.

Доработанное сотрудниками Admiral Markets многоязычное программное обеспечение удивляет даже опытных трейдеров своей функциональностью. Здесь есть и звуковое оповещение о рыночных событиях, и внутренняя почта, а если у вас в распоряжении имеется еще и инвесторский пароль, потенциальным инвесторам можно наблюдать за работой трейдера, учиться на его ошибках и постигать новые приемы торговли.

Возможности торговой платформы MetaTrader 4

Если вы интересуетесь международным рынком Форекс, воспользуйтесь специально созданной для него торговой платформой MetaTrader 4. Она идеально подходит для торговли CFD и валютами, дает в распоряжение игрокам широкий выбор торговых инструментов.

С помощью платформы игроки могут свободно торговать металлами, валютными парами, контрактами на разницу, акциями и различными товарами. Весьма эффективной себя показывает автоматическая торговля с применением встроенного языка программирования. Грамотно созданный эксперт или индикатор всегда можно протестировать в демонстрационном аккаунте, где без риска по отношению к собственным средствам будут выявлены все недостатки, имеющиеся в вашей стратегии.

Используя местный язык программирования, вы можете выбирать необходимые временные периоды, создавать собственные скрипты и использовать весь набор линейных инструментов. При этом доступ к торговым операциям, совершаемым через ваш личный кабинет, имеют лишь те, кому вы предоставите свой логин и пароль. В противном случае участники рынка смогут лишь понаблюдать за совершаемыми от вашего лица операциями.

Установка терминала MetaTrader 4 на компьютер

Для того чтобы получить в распоряжение весь доступ к функциональным возможностям торговой платформы, достаточно скачать установочный файл программы и произвести ее установку на компьютер. Далее игрок должен пройти регистрацию, чтобы получить логин и пароль от личного кабинета, где и осуществляется вся торговая деятельность.

Стоит отметить, что платформа не предъявляет серьезных технических требований и для эффективного использования программы можно использовать слабый компьютер и устойчивую линию сети Интернет.

Подводя небольшой итог, можно уверенно заявить, что торговая платформа MetaTrader 4 на сегодняшний день является образцом по функциональной части и удобству интерфейса. Именно это ПО стоит рекомендовать не только опытным трейдерам, но и новичкам, для которых очень ценно первое впечатление и испорченным оно не должно быть.

Устанавливайте для себя МТ4, торгуйте с минимальными рисками, нарабатывайте опыт и получайте заслуженную оплату за труд.