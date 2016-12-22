«Зачем им столько?» - народ о результатах е-декларирования

В минувшее воскресенье истек срок декларирования административным и политическим бомондом страны данных о своих доходах и имущественном состоянии. Появившиеся на сайте НАПК сведения мгновенно стали топ-темой отечественного и зарубежного информационного пространства.

Не знали, что настолько

Взорвавшиеся комментариями социальные сети извергли мощный поток эмоций, в подавляющем большинстве негативных. Многих задекларированная роскошь возмутила, других шокировала. Хотя, чему здесь удивляться - украинцы давно знали, что чиновники и депутаты - люди небедные. Правда, не догадывались, до какой степени. Звучит в комментариях и вопрос: зачем им столько?

В самом деле, зачем нардепам и топ-чиновникам билеты в космос, святые мощи, раритетные книги, коллекции вин, часов, картин, оружия и, даже самоваров, личная церковь, десятки квартир, земельных участков и эксклюзивных автомобилей, не говоря уже о хранимой дома заоблачной денежной массе. Ответы на этот вопрос вариативны.

Осмелимся предположить, что достаточно большой сегмент украинского общества, узнав о накопленных декларантами богатствах, проникся к последним откровенной завистью. Для страны, где десятилетиями подспудно культивируется стяжательство, это закономерное явление. Примерно так комментируют ситуацию и западные политики, говоря, что Украина – бедная страна не потому, что у нее нет ресурсов, а потому, что в ней процветает коррупция.

Вопросы еще будут

Обнародование информации - только первый этап, утверждают в Национальном антикоррупционном бюро. Следующей фазой станет проверка задекларированных данных на предмет расхождений - как в системе «доходы-расходы», так и в сравнении с предыдущим вариантом декларации. Живой пример - мэр Славянска, в новой декларации которого отсутствует земельный участок, ранее задекларированный им за 2015 год.

Напомним, что для «забывчивых» дается 7 дней на исправления. Попытки утаивания данных подразумевают, в зависимости от суммы, разные виды ответственности: в диапазоне 137-345 тыс. грн. - административную, свыше - уголовную. В этом случае, помимо штрафов, предусмотрено лишение нарушителя свободы на срок до 2 лет, с 3-летним запретом занимать руководящие должности.

Как заверяют чиновники антикоррупционных ведомств, в первую очередь проверяться будут декларации руководителей высшего звена. Сколько времени займет эта процедура – пока непонятно.