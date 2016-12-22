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Открытие елки: как это было

Лед тронулся: УСЗН начало получать справки из ЦОКа

Антон Скворцов
13 декабря 2016 Просмотров: 273 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В течение минувшей недели ситуация с предоставлением справок из Центра обслуживания клиентов (энергонадзора) для назначения субсидий несколько улучшилась, сообщила первый замначальника управления социальной защиты населения Ольга Лисицкая.

За это время ЦОК передал УСЗН 928 справок из 3097-ми, что составляет примерно 30%. К другим предприятиям претензий относительно оформления справок нет, отметила первый замначальника управления.

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Комментарии к статье «Лед тронулся: УСЗН начало получать справки из ЦОКа»

В течение минувшей недели ситуация с предоставлением справок из Центра обслуживания клиентов (энергонадзора) для назначения субсидий несколько улучшилась, сообщила первый замначальника управления социальной защиты населения Ольга Лисицкая.

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