Лед тронулся: УСЗН начало получать справки из ЦОКа

|13 декабря 2016
|Просмотров: 273
|
В течение минувшей недели ситуация с предоставлением справок из Центра обслуживания клиентов (энергонадзора) для назначения субсидий несколько улучшилась, сообщила первый замначальника управления социальной защиты населения Ольга Лисицкая.
За это время ЦОК передал УСЗН 928 справок из 3097-ми, что составляет примерно 30%. К другим предприятиям претензий относительно оформления справок нет, отметила первый замначальника управления.
— 22 декабря 2016 —
Торговля елками в Славянске началась в начале декабря. По словам реализаторов новогодних деревьев, этому способствует наметившаяся в обществе тенденция к установке лесной красавицы ко Дню святого Николая.
— 22 декабря 2016 —
Проект главного финансового документа Славянска-2017 на заседании исполкома 21 декабря озвучил начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото).
— 20 декабря 2016 —
Вадим Лях в очередной раз заверил руководителей коммунальных предприятий в том, что компенсации из госбюджета за предоставленные населению льготы и субсидии будут перечислены до конца года.
— 20 декабря 2016 —
На аппаратном совещании 20 декабря вновь обсуждалась ситуация с общежитием на улице Батюка, 8-А, часть жильцов которого не могут оформить субсидию из-за конфликта с собственником.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Лед тронулся: УСЗН начало получать справки из ЦОКа»
В течение минувшей недели ситуация с предоставлением справок из Центра обслуживания клиентов (энергонадзора) для назначения субсидий несколько улучшилась, сообщила первый замначальника управления социальной защиты населения Ольга Лисицкая.