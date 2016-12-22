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Фотофакт

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Батюка, 8-А: проблема без решения

Антон Скворцов
20 декабря 2016 Просмотров: 200 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Михаил Нечипоренко (слева) поднимает вопрос общежития на аппаратном совещании второй раз. Фото - Антон Скворцов.

На аппаратном совещании 20 декабря вновь обсуждалась ситуация с общежитием на улице Батюка, 8-А, часть жильцов которого не могут оформить субсидию из-за конфликта с собственником.

Тему в очередной раз поднял представитель правозащитной организации «Украинская Хельсинская группа» Михаил Нечипоренко. Он сообщил, что вопрос по-прежнему не решается, и обвинил в этом городское руководство. 

«Ни один отдел исполкома ничему не посодействовал», - заявил он. На уточняющий вопрос городского головы, чему именно должен был содействовать исполком, Нечипоренко ответил, что помощь требуется в поиске решений городского совета, которые касаются приватизации общежития. 

Вадим Лях объяснил, что если бы проблема касалась только документов, она уже давно была бы решена. «Уже не по одному кругу эти бедные люди ходят вместе с нашими работниками и депутатами. Уже кто только не подключается, и все выходит в исходную точку. Все зависит от собственника», - подчеркнул он. Насколько удалось понять, повлиять на владельца руководство города не может, поскольку общежитие не являлось коммунальной собственностью и, соответственно, никаких решений Славянский горсовет относительно него на принимал.     

К дискуссии подключился директор БТИ Валерий Бондаренко. Он рассказал, что вопрос с общежитием на Батюка, 8-А «с бородой» и поднимается не первый раз. В свое время юридическое лицо продало общежитие физическому лицу, которое теперь и является его собственником.  По его словам, подобная ситуация, когда ведомственное жилье продавалось вместе с проживающими там людьми, в Украине не единична. Но прецедентов решения подобной проблемы нет. Чтобы окончательно разъяснить спорные вопросы, Бондаренко предложил провести специальное совещание с участием членов профильной депутатской комиссии.  

На это Вадим Лях ответил, что такая комиссия уже собиралась, Михаил Нечипоренко на ней присутствовал и хорошо знает всю ситуацию. Но намеренно муссирует вопрос вновь и вновь, чтобы обвинить исполком в бездействии, «врываясь на заседания, как вихрь».

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Комментарии к статье «Батюка, 8-А: проблема без решения»

На аппаратном совещании 20 декабря вновь обсуждалась ситуация с общежитием на улице Батюка, 8-А, часть жильцов которого не могут оформить субсидию из-за конфликта с собственником.

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