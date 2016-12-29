Январские пенсии выплатят в декабре

Пенсия за январь 2017-го будет выплачена до конца нынешнего года. Это касается как жителей города, так и переселенцев, сообщила на аппаратном совещании 27 декабря начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.

Пенсионерам, которые должны получить пенсию в отделениях банков с 4 по 15 января включительно, она будет перечислена с 27 по 29 декабря.

Пенсионерам, которые получают пенсию в почтовых отделениях с 4 по 10 число, она выплачивается с 27 декабря. Тем, кто по какой-либо причине не имеет возможности получить январскую пенсию на почте до конца года, она будет выплачена, начиная с 5 января по стандартному графику.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банки с 16 по 21 число или через почтовые отделения с 11 по 25 число, выплаты будут проводиться в январе в обычном режиме.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

· Зимние каникулы в школах Славянска продлятся с 28 декабря по 9 января. Занятия начнутся во вторник, 10 января.

· КП «Славгорводоканал» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях КП «Компания «Вода Донбасса» 27 декабря с 8:00 до окончания ремонта возможно сокращение подачи воды на город.

· За минувшую неделю силами КП «Славгорводоканал» ликвидированы 45 аварий на водопроводных и 43 засора на канализационных сетях. Восстановлена работа двух пожарных гидрантов.

· По данным ГСЧС, в отчетном периоде зафиксировано одно возгорание — 23 декабря огнем поврежден мусорный контейнер на улице Бульварной. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

· Как сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим, уровень заболеваемости населения ОРВИ остается стабильно высоким. «Больше болеют взрослые», - отметила она.

· С 26 по 28 декабря в Центре культуры и окружающей среды под патронатом городского головы проходили утренники для детей из социально незащищенных категорий. По данным отдела культуры, в мероприятиях приняли участие около 1800 детей.