Январские пенсии выплатят в декабре

|29 декабря 2016
|Просмотров: 102
|
Пенсия за январь 2017-го будет выплачена до конца нынешнего года. Это касается как жителей города, так и переселенцев, сообщила на аппаратном совещании 27 декабря начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.
Пенсионерам, которые должны получить пенсию в отделениях банков с 4 по 15 января включительно, она будет перечислена с 27 по 29 декабря.
Пенсионерам, которые получают пенсию в почтовых отделениях с 4 по 10 число, она выплачивается с 27 декабря. Тем, кто по какой-либо причине не имеет возможности получить январскую пенсию на почте до конца года, она будет выплачена, начиная с 5 января по стандартному графику.
Пенсионерам, которые получают пенсию через банки с 16 по 21 число или через почтовые отделения с 11 по 25 число, выплаты будут проводиться в январе в обычном режиме.
· Зимние каникулы в школах Славянска продлятся с 28 декабря по 9 января. Занятия начнутся во вторник, 10 января.
· КП «Славгорводоканал» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях КП «Компания «Вода Донбасса» 27 декабря с 8:00 до окончания ремонта возможно сокращение подачи воды на город.
· За минувшую неделю силами КП «Славгорводоканал» ликвидированы 45 аварий на водопроводных и 43 засора на канализационных сетях. Восстановлена работа двух пожарных гидрантов.
· По данным ГСЧС, в отчетном периоде зафиксировано одно возгорание — 23 декабря огнем поврежден мусорный контейнер на улице Бульварной. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
· Как сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим, уровень заболеваемости населения ОРВИ остается стабильно высоким. «Больше болеют взрослые», - отметила она.
· С 26 по 28 декабря в Центре культуры и окружающей среды под патронатом городского головы проходили утренники для детей из социально незащищенных категорий. По данным отдела культуры, в мероприятиях приняли участие около 1800 детей.
— 29 декабря 2016 —
Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.
— 29 декабря 2016 —
Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.
— 29 декабря 2016 —
Речь о повышении тарифов на обслуживание жилья зашла на совместном заседании бюджетной комиссии городского совета 22 декабря, где представители частных жилищно-эксплуатационных организаций в очередной раз обратились к депутатам с просьбой о финансовой поддержке.
— 29 декабря 2016 —
Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.
Приветствую, гость! Вход
29 декабря 2016
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
Городской бюджет приняли с поправками
Мэр Славянска отчитался о работе за год
Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье
Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки
В Славянске заговорили о повышении квартплаты
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Январские пенсии выплатят в декабре»
Пенсия за январь 2017-го будет выплачена до конца нынешнего года. Это касается как жителей города, так и переселенцев, сообщила на аппаратном совещании 27 декабря начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.