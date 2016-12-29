Сколько получает мэр

|29 декабря 2016
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Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.
Должностной оклад городского головы установлен в размере 4024 грн. К нему полагается 50%-ная надбавка за выполнение особо важной работы с учетом доплаты за ранг.
Оклад секретаря горсовета, заместителей и управделами исполкома составляет 3569 грн., плюс 50% надбавки с учетом доплаты за ранг и выслугу лет.
Кроме того, первым лицам горсовета положены ежемесячные премии в размере 100% с учетом оклада, ранга и надбавок, материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы, а также премии в размере средней зарплаты к юбилейным датам, государственным и профессиональным праздникам. К таковым относятся Рождество, Пасха, Троица, День Конcтитуции, День Незaвисимости, День местного самоуправления. По предложению депутатов в этот перечень был добавлен Международный женский день 8 Марта.
Отвечая на вопрос одного из активистов о целесообразности ежемесячного премирования, Вадим Лях в свою очередь поинтересовался, какой, по мнению того, должна быть заработная плата городского головы. «Сколько на руки должен получать человек, у которого в распоряжении фактически миллиард бюджетных гривен и в подчинении, вместе с коммунальными службами, порядка тысячи человек?» - задал он встречный вопрос. По его словам, премия, которая «раздражает» общественников, уже давно перестала выполнять свою прямую функцию и в свете изменений законодательства об оплате труда госслужащим стала элементом приведения ее в соответствие. Вадим Лях поделился, что вместе со всеми надбавками и премией его зарплата составляет 12,5 тысяч гривен. После уплаты налогов мэр получает на руки «чистыми» около десяти тысяч.
Стоит отметить, что у отдельных депутатов возникли вопросы относительно начисления зарплаты и премии заместителю мэра Игорю Шаповалову, который отстранен от служебных обязанностей из-за подозрения в получении взятки.
Вадим Лях объяснил, что решение об оплате труда было принято для формирования соответствующего фонда в городском бюджете на 2017 год. Между тем, по распоряжению мэра, на период отстранения зарплата Игорю Шаповалову не начисляется. Если его признают невиновным, выплаты за этот период по решению суда будут возмещены за счет государственного бюджета.
Также Вадим Лях прокомментировал вопрос о том, был ли в действительности объявлен выговор Игорю Шаповалову (напомним, что заявление о дисциплинарном взыскании своему заместителю в связи с несвоевременным информированием ДонОГА о подготовке инфраструктурных проектов мэр сделал на аппаратном совещании 23 августа). Городской голова сообщил, что выговор был объявлен «в устной форме», между тем, поощрительные выплаты чиновник продолжал получать, но уже не как премии, а как надбавки. При этом Лях дал понять, что поднимать этот вопрос сейчас уже неактуально.
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Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.