 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Да будет свет!

Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

Антон Скворцов
4 января 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В связи с подорожанием электроэнергии в СТрУ уже прогнозируют повышение тарифа на проезд. По предварительным расчетам, он может составить 2-2,5 гривни. Фото - Антон Скворцов.

С неприятного известия начался 2017 год для Славянского троллейбусного управления: с 1 января цена электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта поднялась на 80%. Если в декабре киловатт электричества стоил 1,3 грн., то с нового года — 2 грн. 30 коп.

Об этом на аппаратном совещании 3 января сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. По его словам, столь резкое подорожание происходит впервые, причем без предупреждения: начальник управления говорит, что об этом ему стало известно буквально накануне совещания. 

Теперь электричество стало для СТрУ самой большой статьей расходов. Подорожание неминуемо отразится на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и, как следствие, на величине тарифа на проезд. По предварительным расчетам, он может подняться до двух-двух с половиной гривен (сейчас — 1 гривня 50 копеек).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

— 4 января 2017 —

Из сорока тысяч абонентов «Славгорводоканала», чье жилье оснащено приборами учета, треть успела передать показания в абонотдел до 15 декабря 2016 года, еще треть заплатила за воду до 20-го числа. Остальным 13 тысячам 275 абонентам, которые не сделали ни первого, ни второго, начислили по четыре кубометра на человека.

Читать далее ⇒

О выплате пенсий

— 4 января 2017 —

На выплату январских пенсий в декабре было профинансировано более 93 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко. 

Читать далее ⇒

Городской бюджет приняли с поправками

— 29 декабря 2016 —

Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.

Читать далее ⇒

Сколько получает мэр

— 29 декабря 2016 —

Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд»

С неприятного известия начался 2017 год для Славянского троллейбусного управления: с 1 января цена электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта поднялась на 80%. Если в декабре киловатт электричества стоил 1,3 грн., то с нового года — 2 грн. 30 коп.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

Славянские троллейбусы декоммунизировали

В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

«Святой Николай - детям Востока»

В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Женщина умерла от менингита

Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса

Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Ход трусцой

Плотские извращения

Легкие на подъем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

В НХЛ состоялись два матча «Зимней классики»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 января 2017

Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

Славянские троллейбусы декоммунизировали

В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер

Да будет свет!

Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

Женщина умерла от менингита

«Святой Николай - детям Востока»

О выплате пенсий

На улице Королева проблемы с водой

Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

Что сделано в Славянске за год: отчет в цифрах

За 6 часов до Нового года: мост под Славянском Петр Порошенко открывал дистанционно

Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top