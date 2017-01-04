Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

С неприятного известия начался 2017 год для Славянского троллейбусного управления: с 1 января цена электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта поднялась на 80%. Если в декабре киловатт электричества стоил 1,3 грн., то с нового года — 2 грн. 30 коп.

Об этом на аппаратном совещании 3 января сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. По его словам, столь резкое подорожание происходит впервые, причем без предупреждения: начальник управления говорит, что об этом ему стало известно буквально накануне совещания.

Теперь электричество стало для СТрУ самой большой статьей расходов. Подорожание неминуемо отразится на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и, как следствие, на величине тарифа на проезд. По предварительным расчетам, он может подняться до двух-двух с половиной гривен (сейчас — 1 гривня 50 копеек).