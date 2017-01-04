Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

|4 января 2017
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С неприятного известия начался 2017 год для Славянского троллейбусного управления: с 1 января цена электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта поднялась на 80%. Если в декабре киловатт электричества стоил 1,3 грн., то с нового года — 2 грн. 30 коп.
Об этом на аппаратном совещании 3 января сообщил начальник СТрУ Сергей Иванченко. По его словам, столь резкое подорожание происходит впервые, причем без предупреждения: начальник управления говорит, что об этом ему стало известно буквально накануне совещания.
Теперь электричество стало для СТрУ самой большой статьей расходов. Подорожание неминуемо отразится на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и, как следствие, на величине тарифа на проезд. По предварительным расчетам, он может подняться до двух-двух с половиной гривен (сейчас — 1 гривня 50 копеек).
— 4 января 2017 —
Из сорока тысяч абонентов «Славгорводоканала», чье жилье оснащено приборами учета, треть успела передать показания в абонотдел до 15 декабря 2016 года, еще треть заплатила за воду до 20-го числа. Остальным 13 тысячам 275 абонентам, которые не сделали ни первого, ни второго, начислили по четыре кубометра на человека.
— 4 января 2017 —
На выплату январских пенсий в декабре было профинансировано более 93 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.
— 29 декабря 2016 —
Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.
— 29 декабря 2016 —
Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.
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4 января 2017
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Комментарии к статье «Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд»
С неприятного известия начался 2017 год для Славянского троллейбусного управления: с 1 января цена электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта поднялась на 80%. Если в декабре киловатт электричества стоил 1,3 грн., то с нового года — 2 грн. 30 коп.