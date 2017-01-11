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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Жэкам компенсировали задолженность по субсидиям. Но не полностью

Светлана Вьюниченко
11 января 2017 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В конце прошлого года представители предприятий, занимающихся обслуживанием жилья, обратились к руководству Славянска с просьбой о помощи.

Как выяснилось, на протяжении 6 месяцев им не поступала компенсация за предоставленные жильцам субсидии. В особо трудной ситуации оказались частные жэки, поскольку им не выделялись и средства из городского бюджета. 

Однако в начале 2017 года ситуация изменилась. Как рассказала заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник, с задолженностью по льготам и  субсидиям перед жэками государство расплатилось по октябрь включительно. Другими словами, рассчиталось за период до начала отопительного сезона.

- На 1 января 2016 года задолженность составляла 36 млн. 184,6 тыс. грн. На прошлый год компенсация по льготам и субсидиям для жэков Славянска была предусмотрена в сумме 241,9 млн. грн. Однако фактически было начислено 304,4 млн грн.  Тем не менее, средства на выплату задолженности нам поступили в предусмотренном размере — 241,9 млн. Таким образом, задолженность на 1 января 2017 года составила 98,653 млн. грн., - рассказывает Екатерина Пасечник.

Непогашенными для жэков остаются субсидии за ноябрь и декабрь минувшего года. Их объем составляет 91,6 млн. грн. 

Добавим, что субвенция местным бюджетам на льготы и субсидии в наступившем году предусмотрена в размере 201 млн. 799 тыс. грн.

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В конце прошлого года представители предприятий, занимающихся обслуживанием жилья, обратились к руководству Славянска с просьбой о помощи.

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