Жэкам компенсировали задолженность по субсидиям. Но не полностью

|11 января 2017
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В конце прошлого года представители предприятий, занимающихся обслуживанием жилья, обратились к руководству Славянска с просьбой о помощи.
Как выяснилось, на протяжении 6 месяцев им не поступала компенсация за предоставленные жильцам субсидии. В особо трудной ситуации оказались частные жэки, поскольку им не выделялись и средства из городского бюджета.
Однако в начале 2017 года ситуация изменилась. Как рассказала заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник, с задолженностью по льготам и субсидиям перед жэками государство расплатилось по октябрь включительно. Другими словами, рассчиталось за период до начала отопительного сезона.
- На 1 января 2016 года задолженность составляла 36 млн. 184,6 тыс. грн. На прошлый год компенсация по льготам и субсидиям для жэков Славянска была предусмотрена в сумме 241,9 млн. грн. Однако фактически было начислено 304,4 млн грн. Тем не менее, средства на выплату задолженности нам поступили в предусмотренном размере — 241,9 млн. Таким образом, задолженность на 1 января 2017 года составила 98,653 млн. грн., - рассказывает Екатерина Пасечник.
Непогашенными для жэков остаются субсидии за ноябрь и декабрь минувшего года. Их объем составляет 91,6 млн. грн.
Добавим, что субвенция местным бюджетам на льготы и субсидии в наступившем году предусмотрена в размере 201 млн. 799 тыс. грн.
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В конце прошлого года представители предприятий, занимающихся обслуживанием жилья, обратились к руководству Славянска с просьбой о помощи.