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Фотофакт

Не только когда, но и как

Как получить субсидию на твердое топливо

Светлана Вьюниченко
1 февраля 2017 Просмотров: 139 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сегодняшний день в Славянске 1142 семьи получают субсидии на твердое топливо. Сотрудники УСЗН обращают внимание, что согласно постановлению Кабмина №848 от 21.10.1995 года «Об упрощении порядка назначения населению субсидий...», этот вид социальной помощи предоставляется сроком на 1 календарный год и его автоматическое продление не предусмотрено.

- Таким образом, - рассказывает заместитель начальника управления Екатерина Пасечник, - чтобы получать субсидию на твердое топливо в наступившем году, необходимо лично обратиться в УСЗН и написать заявление. В 2016-м правительство разрешило на отопительный период (до мая) пересчитать субсидию без участия заявителя. В нынешнем сезоне такой возможности у управления соцзащиты нет.

Еще одно нововведение коснется тех граждан, которые имеют льготы на покупку твердого топлива в размере 50-75-100%. К ним относятся ветераны войны, участники боевых действий, инвалиды войны и некоторые другие категории. Теперь, если льготники обращаются за назначением субсидии, право на льготу они теряют.

- Поэтому людям нужно решить, что для них выгоднее. Отмечу, что льгота предоставляется на 1 тонну топлива, а субсидия берется из расчета 2 тонны, - говорит Екатерина Пасечник.  

Тем не менее, говорит она, окончательный вывод можно будет сделать лишь тогда, когда появится утвержденный правительством показатель стоимости твердого топлива на текущий год. Как правило, он появляется в марте-апреле, его и берут за основу при расчетах льгот и субсидий. 

По словам специалистов управления, практика прошлых лет показывает, что субсидия все же выгоднее.

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Комментарии к статье «Как получить субсидию на твердое топливо»

На сегодняшний день в Славянске 1142 семьи получают субсидии на твердое топливо. Сотрудники УСЗН обращают внимание, что согласно постановлению Кабмина №848 от 21.10.1995 года «Об упрощении порядка назначения населению субсидий...», этот вид социальной помощи предоставляется сроком на 1 календарный год и его автоматическое продление не предусмотрено.

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