Электричество подорожало в пятый раз

С 1 марта в Украине в очередной раз поднялись тарифы на электроэнергию. Это повышение стало последним из пяти этапов, которые предусмотрены Постановлением Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №220 от 26 февраля 2015 года.

Стоимость электричества для населения, в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами (в т. ч. в сельской местности), теперь составляет:

до 100 кВт*ч – 0,9 грн/кВт*ч;

более 100 кВт*ч – 1,68 грн/кВт*ч.

В отопительный период с 1 октября до 30 апреля стоимость электроэнергии для населения, проживающего в негазифицированных многоквартирных домах, где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, а также в домах, квартирах и общежитиях, оборудованных электрообогревательными установками (в т. ч. в сельской местности) составляет:

до 3000 кВт*ч – 0,9 грн/кВт*ч;

более 3000 кВт*ч – 1,68 грн/кВт*ч.

Для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа, а также общежитий, чьи жильцы относятся к категории «население, которое рассчитывается с энергопоставщиком по общему учету», установлены тарифы на самом низком уровне – 0,9 грн/кВт*ч независимо от объемов потребления.

По информации пресс-службы ДТЭК Донецкоблэнерго, при оплате за электроэнергию через «Личный кабинет бытового клиента» новые тарифы будут применяться автоматически – клиентам не нужно самостоятельно делать расчет.

ДТЭК Донецкоблэнерго напоминает о возможности воспользоваться преимуществами, которые позволяют законно уменьшить платежи за электроэнергию, перейдя на активное использование электроэнергии в ночное время. Для этого энергокомпания рекомендует устанавливать зонные приборы учета, которые будут автоматически применять разный тариф в зависимости от времени суток и позволят экономить до 50% на стоимости электроэнергии.

Напомним, Постановление №220 предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов на протяжении двух лет. Предыдущие четыре этапа прошли с 1 апреля и 1 сентября 2015 года, а также с 1 марта и 1 сентября 2016 года. По итогам всех подорожаний тарифы выросли в два с половиной раза. До 1 марта 2017 года они составляли 0,714 грн. до 100 кВт и 1,29 грн. при ежемесячном потреблении свыше 100 киловатт.